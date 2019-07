Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, B235, Benthof/ Seniorin bei Auffahunfall leicht verletzt

Coesfeld (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden über 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag (04.07.) um 14.35 Uhr auf der B235 in Olfen. Eine 75-jährige Autofahrerin aus Datteln war in Richtung Lüdinghausen unterwegs und hatte übersehen, dass die 37-jährige Autofahrerin aus Olfen in Höhe Benthof nach links abbiegen wollte. Die Seniorin fuhr auf und verletzte sich leicht. Sie kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Olfen reinigte die Fahrbahn. Für etwa eine Stunde regelte die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

