Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannnheim-Käfertal: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Mannheim-Käfertal (ots)

Am Samstagabend, gegen 21.45 Uhr, beschädigte der Fahrer eines Kleinbusses beim Rangieren in der Edisonstraße, Höhe Hausnr. 8, einen geparkten BMW. Der Kleinbus war in Richtung Reichenbachstraße unterwegs und hielt in Höhe Hausnr. 8 kurz an. Nachdem dort zwei Personen ausgestiegen sind, fuhr der Kleinbus rückwärts und beschädigte hierbei den geparkten BMW. Anschließend schaltete der Kleinbus-Fahrer das Fahrlicht aus und fuhr in Richtung Reichenbachstraße davon. An dem BMW entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal (Tel.: 0621 71849-0) in Verbindung zu setzen.

