Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Schwerverletzter nach Unfall

Herzlake (ots)

Am Dienstagmittag ist es auf der Löninger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Beteiligter wurde dabei schwer verletzt. Ein 62-jähriger Mann aus Quakenbrück war gegen 13.15 Uhr mit seinem Opel in Richtung Löningen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Auto in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Lkw eines 64-jährigen Mannes aus Löningen und dem BMW eines 40-jährigen Lingeners zusammen. Während der Verursacher mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, blieben die beiden weiteren Beteiligten unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 26.000 Euro geschätzt.

