POL-EL: Nordhorn - Stühle in Brand

Nordhorn (ots)

In der Nacht zu Montag wurde die Feuerwehr gegen 00:20 Uhr zu einem Brand in die Bentheimer Straße gerufen. Hier stand die Bestuhlung im Außenbereich eines Cafés in Flammen. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Nordhorn konnte den Brand mit eigenen Mitteln löschen und ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern.

Zum Ende des Einsatzes konnte in unmittelbarer Nähe ein zweiter Brand ausgemacht werden. Unter dem Außendach eines Gastronomiebetriebes wurde ein Empfangstresen in Brand gesetzt. Die alarmierte Feuerwehr aus Nordhorn löschte das Feuer ab. Auch hier entstand kein Schaden am Gebäude.

Möglicherweise ist ein in Tatortnähe angetroffener 59-jähriger Mann für die beiden Brände verantwortlich. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 in Verbindung zu setzen.

