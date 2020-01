Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Spielhalle - Täter gestellt

Hamm - Pelkum (ots)

Am Samstag, 18. Januar 2020, wurde durch einen aufmerksamen Zeugen um 2.15 Uhr der Polizei ein Einbruch in eine Spielhalle an der Großen Werlstraße gemeldet. Der Zeuge beobachtete eine männliche Person, die mit einem Hammer eine Glasscheibe der Spielhalle einschlug und in das Innere gelangte. Die sofort eingesetzte Polizei konnte den Täter nicht mehr antreffen. Es wurde allerdings eine Blutspur am Tatort festgestellt. Der Täter hatte sich offenbar an der eingeschlagenen Fensterscheibe eine blutende Verletzung zugezogen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde auch die Diensthündin Marley eingesetzt. Diese konnte anhand der Blutspur die Witterung aufnehmen und führte ihre Kollegen letztendlich zu einem Mehrfamilienhaus, in dem nach umfangreichen Ermittlungs- und Durchsuchungsmaßnahmen ein Tatverdächtiger festgenommen werden konnte. Der 24-jährige Hammer gestand in seiner Vernehmung die Tat, die Tatbeute wurde aufgefunden und sichergestellt. Nach seiner Vernehmung wurde der geständige Täter von der Polizeiwache entlassen. (ab)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell