Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Werkzeuge entwendet durch Einbrecher

Hamm-Rhynern (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Mittwoch, 15. Januar (11.30 Uhr), und Freitag, 17. Januar (10.45), in einen Geräteschuppen eines Vereinsheims an der Hubert-Westermeier-Straße eingebrochen. Dort entwendeten sie Werkzeug und verursachten einen Sachschaden durch das Aufhebeln der Tür in Wert von 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (lt)

