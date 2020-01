Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schlüsseldienst öffnet die Tür - Gesuchter festgenommen

Hamm-Pelkum (ots)

Ein 40-jähriger Gesuchter konnte am Donnerstag, 16. Januar, von der Polizei festgenommen werden. Gegen den Mann aus Hamm lagen zwei Haftbefehle vor. Der Mann muss nun für sechs Monate wegen Diebstahls und Hausfriedensbruch in die JVA. Weiterhin bestand gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl des AG Hamm wegen versuchten Einbruchs. Die Polizei fand heraus, dass er sich in der Wohnung seiner Lebensgefährtin in Pelkum aufhielt. Die Wohnungstür öffnete er den Polizeibeamten nicht, so dass ein Schlüsseldienst hinzugezogen wurde. Der Straftäter wurde gegen 19.30 Uhr in der Wohnung angetroffen und ließ sich widerstandslos festnehmen.(hei)

