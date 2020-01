Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erneut Autoaufbrecher in Haft gegangen

Hamm-Mitte (ots)

Bereits am Mittwoch, 15. Januar, konnte die Polizei einen Autoaufbrecher an seiner Wohnanschrift festnehmen. Gegen den 41-Jährigen lag ein Untersuchungshaftbefehl vor.

Ein weiterer Dieb, der ebenfalls aus mehreren Autos Wertgegenstände klaute, konnte jetzt festgenommen und auch in Untersuchungshaft geschickt werden.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Mann aus Hamm, wie er am Mittwoch, 15. Januar, in der Innenstadt an verschiedenen geparkten Autos prüfte, ob diese abgeschlossen sind. Waren sie nicht abgeschlossen, setzte sich der Tatverdächtige in das Fahrzeug und suchte nach möglichem Diebesgut. Auf dem Santa-Monica-Platz stahl er gegen 17.30 Uhr hochwertige Kosmetika-Artikel aus dem Jeep einer Frau aus Bönen.

Die Zeugin beobachtete das dreiste Vorgehen und informierte die Polizei. Die fahndete nach dem polizeibekannten 41-Jährigen und konnte ihn in der Innenstadt festnehmen. Das Amtsgericht Hamm erließ am Folgetag einen Untersuchungshaftbefehl gegen den einschlägig vorbestraften Mann. Die Hammer Polizei ermittelt nun, ob der Verdächtige für zurückliegende Kfz-Aufbrüche und Diebstähle als Täter in Frage kommt.(hei)

