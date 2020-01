Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei und Feuerwehr beim Landesarbeitsgericht im Einsatz

Hamm-Uentrop (ots)

Ein an das Landesarbeitsgericht an der Marker Allee adressierter Din A5-Umschlag war am Freitag, 17. Januar, der Grund für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Der Umschlag wurde von einem Mitarbeiter geöffnet, der darin zunächst eine übel riechende Chemikalie vermutete und gegen 10 Uhr die Einsatzkräfte informierte. Nach einer ersten Prüfung konnte die Feuerwehr feststellen, dass es sich bei der Substanz um Fäkalien handelte, die sich in einem kleinen Styropor-Kästchen in dem Umschlag befand. Eine Gefahr konnte somit ausgeschlossen werden. Derzeit wird geprüft, inwieweit ein strafbares Verhalten des unbekannten Absenders vorliegt.(hei)

