Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflüchtiger gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Am Mittwoch, 15. Januar, hat ein unbekanntes Auto einen geparkten BMW an der Amststraße beschädigt. Das Fahrzeug streifte gegen 18.30 Uhr im Vorbeifahren den BMW-Außenspiegel. Der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt. Der Fahrer oder die Fahrerin des Unfallfahrzeugs fuhr in einem hellen Kombi davon - ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell