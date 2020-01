Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Autoaufbrecher festgenommen

Hamm-Heessen (ots)

Ein 41-jähriger Mann aus Hamm konnte gestern an seiner Wohnanschrift in Heessen von der Polizei festgenommen werden. Gegen ihn besteht ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Hamm. Dem bereits einschlägig vorbestraften Mann wird vorgeworfen, mehrere Autoaufbrüche in Hamm begangen zu haben. Er wurde in das Polizeigewahrsam gebracht.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell