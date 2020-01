Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher räumen Tresor leer

Hamm-Rhynern (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht auf Donnerstag, 16. Januar, Zugang zu einem Geschäft an der Straße "Unterer Heideweg" verschafft. Sie beschädigten dazu eine Tür. Im Zeitraum zwischen 21.15 Uhr am Mittwochabend und 5.50 Uhr am Donnerstagmorgen öffneten sie anschließend gewaltsam einen Tresor, indem sie ihn aufschliffen, und entwendeten Bargeld. Der Sachschaden wird auf 350 Euro geschätzt. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei unter 02381 916-0.(lt)

