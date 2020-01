Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei verletzte Fußgängerinnen nach Autounfall

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Zwei Fußgängerinnen (42 und 53 Jahre alt) aus Hamm wurden am Mittwoch, 15. Januar, gegen 22 Uhr verletzt als sie den Bonifatiusweg überquerten. Eine der Fußgängerinnen stieß mit einem Skoda zusammen, als dessen 55-jährige Fahrerin aus Bergkamen vom Bonifatiusweg in den Herringer Weg abbiegen wollte. Die Fußgängerin stürzte; durch ihren Fall mitgerissen stürzte die andere Fußgängerin ebenfalls. Beide Fußgängerinnen wurden bereits vor Ort rettungsdienstlich versorgt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. (lt)

