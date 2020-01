Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Spielhalle

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte Täter sind am 15. Januar zwischen 1 Uhr und 7.40 Uhr in eine Spielhalle an der Sedanstraße eingebrochen. Sie hebelten eine Eingangstür auf und entwendeten anschließend Bargeld aus der Kasse. Überdies brachen sie einen Spielautomaten auf und stahlen auch hieraus Geld. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei unter 02381 916-0. (lt)

