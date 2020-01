Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gesucht: Handtaschendiebe

Hamm-Mitte (ots)

Eine Frau und ein Mann haben am Mittwoch, 15. Januar, gegen 10.55 Uhr im Allee-Center am Richard-Matthaei-Platz eine Herrenhandtasche gefunden. Das zeigen Videoaufnahmen. Statt den Fund zu melden, betrachtete das Paar den Inhalt. Anschließend verstauten sie die Tasche unter der Jacke und gingen mit der Tasche davon. Nun werden die beiden wegen Unterschlagung gesucht. In der Tasche befanden sich neben einem vierstelligen Geldbetrag auch Ausweisdokumente.

Der Besitzer hatte die Tasche bei der Kleiderprobe abgestellt und anschließend vergessen. Als er wenig später in das Geschäft zurückkehrte, war die Tasche bereits mitgenommen worden.

Das Paar kann wie folgt beschrieben werden:

Die Frau ist zirka 30 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter groß und hat braune Haare. Sie trug eine gelbe Jacke, eine blaue Jeans und einen dunklen Schal.

Der Mann ist ebenfalls zirka 30 Jahre alt, etwa 185 Zentimeter groß und stabil gebaut. Er hat kurze Haare, einen Kinnbart und trug eine blaue Jeans sowie eine schwarze Jacke.

Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei unter 02381 916-0. (lt)

