Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, A5 - Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Appenweier, A5 (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle auf der A5 in Richtung Basel eröffnete sich Beamten des Verkehrsdienstes Bühl am frühen Mittwochmorgen an der Tank- und Rastanlage 'Renchtal' der Verdacht, dass der Fahrer eines Audi seinen Wagen möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gesteuert hatte. Ein freiwilliger Drogenschnelltest untermauerte den Verdacht und führte dazu, dass der 40-Jährige Blut abgeben musste. Nach Auswertung der Probe erwartet ihn eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell