Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Eine Radfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitag, den 17. Januar, gegen 16 Uhr, auf der Friedrich-Ebert Straße, in der Nähe der Einmündung zur Marinestraße, leicht verletzt. Eine 52-jährige Frau befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg in südliche Richtung, als ein 37-jähriger Mercedes-Fahrer einparken wollte und dabei auch auf den Radweg fuhr. Die Frau stieß mit dem Pkw zusammen und kam zu Fall. Sie verletzte sich dabei leicht. Ein Krankenwagen musste jedoch nicht vor Ort erscheinen. (av)

