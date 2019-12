Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht - Fahrradfahrerin schwer verletzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM -(jpm)Am heutigen Vormittag (11.12.2019), gegen 09:50 Uhr, ereignete sich im Kreisel in der Einumer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde. Ein ebenfalls am Unfall beteiligter Kleinwagen setzte seine Fahrt fort.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen befuhr eine 53-jährige Radfahrerin aus Hildesheim die Einumer Straße in Richtung Frankenstraße. Als sie sich im Kreisel der Einumer Straße befand, fuhr von rechts, aus der Moltkestraße, ein silberner Kleinwagen mit Hildesheimer Kennzeichen in den Kreisel ein. Die vorfahrtberechtige Frau leitete eine Bremsung ein und stürzte. Zu einer Kollision der Fahrzeuge ist es nicht gekommen. Der Kleinwagen fuhr in unbekannte Richtung weiter.

Die Radfahrerin wurde infolge des Sturzes schwer am Bein verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht.

Zeugen, die das Unfallgeschehen eventuell beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

