Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Werkzeuge aus Handwerkerwagen gestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In dem Tatzeitraum zwischen dem 09.12.2019, 17:00 Uhr, und dem 10.12.2019, 07:15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter auf derzeit unbekannte Art und Weise Zutritt in ein Handwerkerfahrzeug, welches vor einem Hotel in der Kruppstraße in Hildesheim abgestellt war. Die Täter nahmen diverse Elektrowerkzeuge mit auf ihre Flucht. Eine genaue Aufstellung liegt der Polizei nicht vor.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen getätigt haben, mögen sich bitte unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

