Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht zwischen Woltershausen und Irmenseul - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (ste) - Am 11.12.2019, gegen 06:35 Uhr, ist es außerorts auf der Kreisstraße K323 zwischen den Ortschaften Woltershausen und Irmenseul in 31195 Lamspringe zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kommt im Bereich des Scheitelpunktes einer unübersichtlichen Kuppe auf den Gegenfahrstreifen und berührt dabei den entgegenkommenden Pkw am linken Außenspiegel. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Aufgrund der Unfallschäden ist davon auszugehen, dass es sich bei dem verursachenden Pkw um einen Geländewagen, bzw. SUV, oder einen Transporter handeln könnte. Die Polizei bittet den Unfallverursacher sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

