Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - In Gewahrsam genommen

Rastatt (ots)

Da er zu Hause randaliert hatte, wurde am Sonntagabend ein 27-Jähriger in den polizeilichen Gewahrsam genommen. Als die Beamten des Polizeireviers Rastatt den Mann gegen 19 Uhr in der Gewahrsamszelle durchsuchen wollten, wehrte sich dieser vehement gegen die Maßnahme. Im weiteren Verlauf schlug der 27-Jährige einem Beamten ins Gesicht und beleidigte alle anwesenden Polizisten mehrfach. Mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung, wurden eingeleitet.

/jk

