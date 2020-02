Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottenhöfen - Von der Fahrbahn ab und auf die Gleise geraten

Ottenhöfen (ots)

Möglicherweise führten schlechte Sicht und mangelnde Ortskenntnis am Sonntagabend dazu, dass eine VW-Lenkerin an dem Bahnübergang zwischen Furschenbach und Ottenhöfen von der Fahrbahn abkam und auf den Gleisen zum Stehen kam. Während der Zugverkehr zeitweise eingestellt werden musste, kümmerten sich Wehrleute aus Ottenhöfen und Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch um die Bergung des Fahrzeugs und regelten den Verkehr. Die L 87 musste bis zur Beendigung der Bergungsmaßnahmen gegen 22 Uhr teilweise gesperrt werden. Während der Sachschaden am VW auf rund 3.000 Euro geschätzt wird, ist aktuell noch unklar, ob Schaden an der Gleisanlage entstand. Akute Reparaturen waren nicht nötig.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell