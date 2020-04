Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.04.2020 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Auto gestreift und einfach weitergefahren

Zirka 2.000 Euro Sachschaden richtete ein Unbekannter am Mittwochvormittag in Eppingen an und machte sich danach aus dem Staub. Eine 56-Jährige war gegen 10 Uhr mit ihrem Renault Megane auf der Brettener Straße stadteinwärts unterwegs. Da die Fahrbahnbreite auf Höhe des Gebäudes Nummer 77 eingeschränkt war, hielt die Frau ihren Wagen an und wollte den entgegenkommenden Verkehr vorbeilassen. Ein heranfahrender PKW, der vermutlich zu schnell unterwegs war, fuhr an dem Renault vorbei und streifte dabei dessen linkes Heck. Ohne sich um den dabei entstandenen Schaden zu kümmern fuhr der Unfallverursacher davon. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den Schadensverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 in Verbindung zu setzten.

Heilbronn: Radfahrer leicht verletzt -Zeugen gesucht

Leicht verletzt wurde ein Radfahrer am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Heilbronn. Der Zweiradfahrer war um 14.50 Uhr auf der Orthstraße bergabwärts unterwegs und stürzte kurz nachdem er von einem Mann mit einer schwarzen Harley-Davidson überholt wurde. Dieser fuhr weiter, obwohl sich der Radler bei dem Sturz leicht verletzte. Da der genaue Unfallhergang noch nicht vollständig geklärt werden konnte bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 1042500 zu melden.

Obersulm-Willsbach: Fahrräder gestohlen

Aus einem Schrebergarten im Linsengartenweg in Willsbach wurden über die Ostertage zwei Fahrräder entwendet. Unbekannte stiegen hierzu über den Maschendrahtzaun und stahlen die unverschlossen auf dem Grundstück abgestellten Räder. Zeugen, die im dortigen Bereich Personen mit einem schwarzen Herrenrad und einem weißen Pegasus Damenrad sahen, werden darum gebeten, sich beim Polizeiposten in Obersulm, Telefon 07130 7077, zu melden.

