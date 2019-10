Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgängerin von Radfahrer geschlagen und beleidigt

Hamm-Heessen (ots)

Geschlagen und beleidigt von einem männlichen Unbekannten wurde eine 56-jährige Fußgängerin am Dienstagmorgen, 15. Oktober, auf der Ahlener Straße. Die Hammerin befand sich gegen 7.40 Uhr in Höhe der Cardijnstraße, als sich plötzlich ein Radfahrer von hinten näherte und ihr während der Fahrt unvermittelt mit der Faust auf den Rücken schlug. Anschließend beleidigte er die Frau noch. Der hochdeutsch sprechende Tatverdächtige war auf einem Damenrad mit Satteltaschen unterwegs und entfernte sich auf der Ahlener Straße in nördliche Richtung. Er ist zirka 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur und kurze blonde Haare. Er trug eine helle Jeans und einen beigen Pullover. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, die Polizei Hamm unter 02381 916-0 anzurufen.(hei)

