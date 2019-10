POL-HAM: 25-Jähriger aus Hamm in Haft

Polizeipräsidium Hamm

Hamm (ots)

Am 4. Oktober informierte die Polizei in Nordhausen die Polizei in Hamm darüber informiert, dass ein 25-Jähriger aus Hamm mit einem neunjährigen Mädchen gechattet und sie dazu nötigte, Nacktbilder von sich zu schicken. Das Mädchen hatte sich ihren Eltern anvertraut, die dann bei der Polizei Anzeige erstatteten. Daraufhin wurde die Wohnung des 25-Jährigen durchsucht und er in U-Haft genommen. Er war bereits wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten.(jb)

Hier gibt es weitere Präventionstipps für Eltern und Kinder: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/aktion-kinder-sicher-im-netz/

