POL-CE: Celle - Supermarkt durch Feuer völlig zerstört +++ Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Heute in den frühen Morgenstunden gegen 04:45 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Brand beim Aldi-Markt in der Itagstraße. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das ca. 600 qm große Gebäude bereits in Vollbrand. Im Verlauf der Brandbekämpfung stürzte das Dachgeschoss ins Gebäudeinnere. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude. Die im Markt befindliche Ware wurde durch das Feuer vollständig vernichtet. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 1,5, Millionen Euro geschätzt. Die Aldi-Filiale wurde komplett zerstört, die Nachlöscharbeiten dauern an. Personenschaden ist nicht entstanden. Wegen einer starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner über eine Rundfunkdurchsage aufgefordert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Durch Straßensperrungen im Nahbereich kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei Celle ermittelt wegen Brandstiftung und geht ersten Hinweisen und Spuren nach.

