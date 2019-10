Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher flüchten mit weißen Golf 5

Hamm- Rhynern (ots)

Zwei Einbrecher schreckte ein Angestellter eines Wachdiensts am Dienstag, 15. Oktober 2019, gegen 1 Uhr, in ein Möbelhaus an der Unnaer Straße auf. Er konnte beobachten, wie zwei Männer über ein Baugerüst kletterten und mit einem weißen Golf 5 flüchteten. Zuvor hatten sie eine Bürotür mit einem Feuerlöscher eingeschlagen. Im Büro durchsuchten sie sämtliche Schränke. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

