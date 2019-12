Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden

Cochem (ots)

Am Mittwoch, 04.12.2019, gegen 08.48 Uhr, befährt eine 38 Jahre alte Fahrerin eines PKW Subaru die L98 von Landkern kommend in Fahrtrichtung Kaisersesch. In Höhe Siedlung Meilenstein möchte eine 46 Jahre alte Fahrerin eines PKW Renault, aus einer Grundstücksausfahrt, auf die L98 nach links Richtung Landkern auffahren und übersieht dabei die von links kommende Fahrerin des Subaru. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Beide PKW Fahrerinnen werden dabei leicht verletzt.

