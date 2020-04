Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.04.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Weikersheim: In Kirche gezündelt

In den Abendstunden des Mittwochs wurde in einer Kirche in Weikersheim gezündelt. Gegen 19:00 Uhr betraten Unbekannte die Stadtkirche St. Georg am Marktplatz und machten sich an den Gebetskerzen zu schaffen. Im Innenraum wurden mit den ausgelegten Teelichtern Papier angezündet und auf einem Kerzenständer abgelegt, woraufhin dieser in Flammen aufging. Glücklicherweise breitete sich das Feuer nicht weiter aus und erlosch von selbst. Zeugen des Geschehens oder Zeugen, die eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Weikersheim, Telefon 07934 99470, zu melden.

Boxberg: Eine missglückter Überhol- und Abbiegeversuch führt zu leichtverletztem Autofahrer

Bei Boxberg führte am Mittwochnachmittag das Abbiegen eines Pkw mit einem Anhänger und der zeitgleiche Überholvorgang eines anderen Autos zum Unfall bei dem eine Person verletzt wurde. Gegen 17:50 Uhr fuhr der 55-jähriger Lenker eines Fords mit einem Anhänger auf der Kreisstraße zwischen Schwabhausen und der Abzweigung nach Bobstadt. Im Bereich eines Feldweges setzte der 55-Jährige den Blinker nach links, verringerte die Geschwindigkeit und bog ab. Vermutlich übersah er dabei den von hinten überholenden 47-jährigen Mercedes-Vito Fahrer. Der 47-Jährige konnte nicht mehr ausweichen, woraufhin die beiden Autos zusammenstießen. Der Mercedes wurde abgewiesen und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. Der 55-Jährige hingegen zog sich beim Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Es entstand zudem ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von circa 25.000 Euro.

Wertheim: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Zwischen Wertheim-Wartberg und Wertheim-Bestenheid kam es am Donnerstagmorgen zum Unfall. Der 35-jährige Fahrer eines VW Passats fuhr gegen 05:45 Uhr auf der Bestenheider Straße. In der dortigen scharfen Kurve musste der Passatfahrer wegen eines entgegenkommenden Auto bis zum Stillstand abbremsen. Eine 38-Jährige schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu reagieren und fuhr mit ihrem Opel Astra auf das Fahrzeug des Mannes auf. Durch den Verkehrsunfall entstand ein gesamter Sachschaden von circa 4.000 Euro.

Külsheim: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Auf der Landstraße zwischen Külsheim und Tauberbischofsheim prallten am Mittwoch zwei Pkw zusammen. Der 23-jährige Lenker eines Opel fuhr von einem Parkplatz auf Höhe des Abzweigs nach Eiersheim los und übersah dabei vermutlich einen 28-jährigen Mazda Fahrer, der auf der Landstraße unterwegs war. Der 28-Jährige konnte trotz einer Vollbremsung die Kollision nicht verhindern. Bei dem Verkehrsunfall kamen beide Fahrer glimpflich davon und verletzten sich nicht. Es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 9.000 Euro.

