Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.04.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Leingarten: Unbekannte stehlen Papier

Karton und Zeitschriften waren das Ziel von drei maskierten Dieben in der Nacht auf Donnerstag in Leingarten. An einer Tankstelle in der Leibnizstraße klauten die Täter gegen Mitternacht Altpapier im Wert von etwa 700 Euro. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Leintal, Telefonnummer 07138 810630, zu melden.

Bad Friedrichshall: Nach Unfall beim Rangieren - zweites Fahrzeug gesucht

Eine unbekannte Person stieß am Mittwochnachmittag in Bad Friedrichshall mit ihrem Fahrzeug, vermutlich beim Rangieren, gegen einen geparkten Fiat Ducato. Dabei wurde der Ducato auf Höhe des linken, vorderen Radkastens beschädigt. Der Unfall ereignete sich zwischen 14 Uhr und 20.30 Uhr in der Waldstraße. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden oder den Unfall zu kümmern. Sollte der Unfallverursacher nicht gefunden werden, bleibt der 57-jährige Besitzer des Fiats auf einem Schaden von etwa 700 Euro sitzen. Daher fragt die Polizei: Hat jemand etwas gesehen oder kann sachdienliche Hinweise auf das unbekannte Auto geben? Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

Oedheim: Sprayer schmieren in Oedheim

Am frühen Mittwochmorgen haben Unbekannte in Oedheim ein Haus beschmiert. Zwischen 1 Uhr und 7 Uhr haben die Täter in der Degerforser Straße unter anderem Hakenkreuze und nationalsozialistische Kürzel wie SA und SS auf eine Hauswand gesprüht. Bereits im März kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Der entstandene Sachschaden wird auf über zehntausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444, zu melden.

Neckarsulm: Einrbuchsversuch in Baumarkt

Unbekannte versuchten in der Nacht auf Mittwoch in einen Baumarkt in Neckarsulm einzubrechen. Der oder die Täter versuchten zwischen 16 Uhr am Dienstag und 7 Uhr am Mittwochmorgen über eine Fluchttür in die Filiale in der Robert-Bosch-Straße zu gelangen. Das Schloss stellte sich wohl als zu schwierig für die Einbrecher heraus, weshalb es bei einem Versuch blieb und lediglich eine Belchabdeckung beschädigt wurde. Der Schaden am Schloss beläuft sich auf etwa 50 Euro. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat oder sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

Möckmühl: Abbiegeunfall - Zeugen gesucht

Zu einem Spiegelstreifer beim Abbiegen kam es zwischen einem Opel und einem unbekannten Auto in Möckmühl. Eine 51-Jährige befuhar am Mittwochmittag mit ihrem Wagen die Ruchsender Straße und wollte an der Kreuzung mit der Züttlinger Straße geradeaus in Richtung Widdern weiterfahren. Da die Ampel rot zeigte, musste sie anhalten und warten. Aus der Züttlinger Straße bog eine Autokolonne nach links in die Ruchsender Straße ab und fuhr an der wartenden Opel-Lenkerin vorbei. Dabei hatte der Lenker eines Wagens, vermutlich eines Opel Corsas, offensichtlich eine zu enge Route gewählt und stieß mit seinem Spiegel gegen den Fahreraußenspiegel des Autos der 51-Jährigen. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweies auf den unbekannten Fahrer geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeireiver Neckarsulm, Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell