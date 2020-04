Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.04.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Adelsheim/Roigheim: 18-jähriger bei Unfall verletzt

Am Donnerstag kam es während den Mittagsstunden bei Adelsheim aufgrund eines missglückten Überhol- und Abbigemanövers zu einem Verkehrsunfall. Gegen 14:30 Uhr fuhr der 18-jährige Fahrer eines Traktors auf der Landstraße zwischen Adelsheim-Sennfeld und Roigheim. Als der junge Mann den Blinker nach links setzte, um auf einer Parkfläche am Straßenrand zu wenden, begann in diesem Moment die 26-jährige Lenkerin eines Fords mit ihrem Überholvorgang. Die beiden Fahrzeuge stießen in der Folge zusammen. Durch den Aufprall wurde der 18-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein gesamter Sachschaden an beiden Gefährten in Höhe von circa 1.000 Euro.

Adelsheim: Auf Rosen gebettet

Eine kuriose Entdeckung machte ein Mann am Donnerstagabend in Adelsheim und meldete dies direkt beim Polizeiposten. Einen 36-jährigen Mann muss wohl auf dem Heimweg die Müdigkeit so übermannt haben, dass er sich prompt zu einem Nickerchen hinlegte. Da kam ihm wohl ein Beet voller Rosen ganz recht. Wenn man ehrlich zu sich ist, dann wollt doch jeder schon mal auf Rosen gebettet werden. Eine Polizeistreife weckte jedoch den friedlich schlummernden, stark alkoholisierten 36-Jährigen und begleitete ihn nach Haus. Dort wurde er schon sehnsüchtig von seiner Lebensgefährtin erwartet.

Mosbach: Verbotenes Wenden führt zu Verkerhsunfall

In Mosbach kam es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall. Die 47-jährige Fahrerin eines VW Golfs fuhr auf der Neckarelzer Straße in Richtung Innenstadt als sie abrupt abbremste und trotz eines Verbotes wendete. Die 19-jährige Lenkerin eines Audis konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Bei dem Verkehrsunfall wurde zum Glück niemand verletzt. Es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro.

Adelsheim: Gasleck an einem Wohnhaus

Ein vermeintliches Gasleck an einem Gastank führte am Donnerstagnachmittag in Adelsheim-Sennfeld zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei. Gegen 16:00 Uhr ging beim Notruf eine Meldung über einen undichten Gastank in der Hauptstraße ein. Der Verdacht, dass der Verschluss des Tanks undicht gewesen sei oder während der Befüllung am Morgen beschädigt wurde, stellte sich als Irrtum heraus. Letztendlich wurde die Ursache des Gasaustrittes bei dem Überdruckventil gefunden. Das frisch am Morgen in den Tank gefüllte Gasgemisch hat sich womöglich durch die Sonneneinwirkung ausgedehnt, woraufhin der innere Druck in dem Behältnis anstieg. Das Überdruckventil erfüllte seinen Zweck und lies den überschüssigen Druck entweichen, bevor es zu einem Unfall kam. Eine Familie wurde aus ihrer, unmittelbar in der Nähe befindlichen, Behausung evakuiert und in der von der Stadt Adelsheim zur Verfügung gestellten Turnhalle untergebracht. Da das Gasgemisch schwer als Luft ist, wurden sämtliche Keller im Umkreis auf Gaseintritt überprüft. Im Nachgang wurde erörtert, dass zu keiner Zeit eine Gefahr der Explosion oder Implosion des Gastanks bestand.

Billigheim: Zeugen nach Verkehrsunfall mit Kind gesucht!

In den Abendstunden des Donnerstags kam es in Billigheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind auf einem Fahrrad und einem Auto. Gegen 17:30 Uhr waren ein 8-jähriger Junge und ein 7-jähriges Mädchen in der Entengasse mit ihren Fahrrädern unterwegs. Hierbei kam es zu einem Zusammenprall mit dem weißen Smart einer 47-Jährigen. Der 8-Jährige kam durch die Kollision zu Fall. Durch den Unfall und den Sturz verletzte sich der Junge leicht. Der gesamte entstandene Sachschaden wird auf circa 700 Euro geschätzt. Zeugen des Verkehrsunfalls, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

