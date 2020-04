Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.04.2020 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Lauffen: Holzschuppen angezündet

Ein Unbekannter zündete zwischen Dienstag, 22.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 1.25 Uhr, einen Holzschuppen im Gewann Brühl zwischen Lauffen und Meimsheim an. Das Feuer wurde so groß, dass es auf einen in der Nähe stehenden Bauwagen übergriff. Sowohl der Schuppen als auch der Wagen brannten beinahe völlig aus. Mehrere Gegenstände wie zum Beispiel ein Rasenmäher, mehrere Biertischgarnituren und einige elektrische Geräte würden zerstört. Der Sachschaden wir auf rund 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die mutmaßlichen Brandstifter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 in Verbindung zu setzten.

