Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.02.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Fahrzeugführer flüchtete nach Verkehrsunfall.

Salzgitter, Lebenstedt, Peiner Straße, 01.02.2020, 22:20 Uhr (Feststellzeit).

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein nicht näher zu bezeichnendes Fahrzeug auf der Peiner Straße in Richtung Süden fuhr. In Höhe der Biberstraße sei der Fahrzeugführer aus nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abgekommen und über eine Verkehrsinsel gefahren. Hierbei kam es zu einer Beschädigung von Verkehrszeichen. Insgesamt waren in einem Umkreis von ca. 10 x 10 Metern Trümmerteile der Verkehrszeichen feststellbar. Der Fahrzeugführer entfernte sich schließlich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass es zu einer starken Beschädigung im Frontbereich des verursachenden Fahrzeuges und am Unterboden kam. Die Ermittlung der Schadenshöhe dauert an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle

Matthias Pintak

Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell