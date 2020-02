Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.02.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Täter drangen in Geschäftsräume ein.

Salzgitter, Lesse, Lesser Straße, 01.02.2020, 15:30 Uhr-02.02.2020, 10:00 Uhr. Die unbekannten Täter warfen nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Fenster eines Gewerbebetriebes ein und entwendeten aus den Geschäftsräumen Werkzeuge und Arbeitsmaschinen. Zudem wurde ein auf dem Gelände abgestellter Firmenwagen aufgebrochen und daraus Arbeitsmaterialien entwendet. Es entstand ein Schaden von mindestens 15.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher entkamen offensichtlich ohne Diebesgut.

Salzgitter, Schäferwiese, 03.02.2020, 00:45 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter einen gewaltsamen Zugang zu einem Gewerbebetrieb. Hierfür hatten sie auf eine Schiebetür eingewirkt. Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte, dass die Täter Gegenstände entwendet hatten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Feuer verursachte einen Sachschaden.

Salzgitter, Lebenstedt, Reppnersche Straße, 03.02.2020, 01:35 Uhr. Aus derzeit ungeklärter Ursache geriet ein in einem Holzverschlag befindlicher Müllcontainer in Brand. Das Feuer beschädigte sowohl den Container als auch Teile des Holzverschlages. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Es entstand ein Schaden von mindestens 300 Euro.

Täter brachen in ein Wohnhaus ein.

Burgdorf, Berel, An der Que, 01.02.2020, 09.30 Uhr-02.02.2020, 10:30 Uhr. Die bisgherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Täter versucht hatten, eine Zugangstür des Wohnhauses aufzubrechen. Es gelang ihnen jedoch offensichtlich nicht, das Gebäude zu betreten. Es entstand ein Schaden von mindestens 200 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970.

