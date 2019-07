Polizei Hamburg

POL-HH: 190730-2. Verkehrsunfall mit zwei schwer Verletzten im Lokstedter Steindamm

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 29.07.2019, 15:51 Uhr Unfallort: Hamburg-Lokstedt, Lokstedter Steindamm / Siemersplatz

Am gestrigen Nachmittag kam es am Siemersplatz zu einem Unfall zwischen zwei Pkw und einem Sattelzug mit zwei schwer verletzten Personen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhren ein VW Polo und der Sattelzug den Lokstedter Steindamm, welcher in dieser Höhe dreispurig in Richtung stadteinwärts führt. In Höhe der Zusammenführung des linken und des mittleren Fahrstreifens überholte der VW Polo den Sattelzug rechts und touchierte diesen hierbei. Aufgrund dessen verlor die 25-jährige deutsche Fahrerin die Kontrolle über ihren VW Polo und geriet in den Gegenverkehr.

Dort kam es anschließend zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Opel Combo. Hierbei wurden die 65-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Opel Combo und die 25-Jährige schwer verletzt. Die zunächst angenommene Lebensgefahr bei der 65-Jährigen bestätigte sich nicht.

Beide Verletzte wurden anschließend mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert, der 48-jährige Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.

Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen und ein 3D-Laserscanner eingesetzt.

Darüber hinaus wurden die beiden Pkw zur Beweissicherung sichergestellt.

Der Lokstedter Steindamm wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis 19:59 Uhr voll gesperrt.

Lew.

