POL-HH: 190729-7. Zeugenaufruf nach schwerem Raub in Hamburg-Eilbek

Tatzeit: 27.07.2019, 21:50 Uhr Tatort: Hamburg-Eilbek, Eilbektal, Grünanlage

Am Samstagabend kam es in einer Grünanlage in der Nähe des Eilbeker Krankenhauses zu einem Raubüberfall durch zwei bislang unbekannte Täter. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen saß der 33-jährige Geschädigte auf einer Decke in der Parkanlage. Unvermittelt traten nacheinander zwei Männer an ihn heran und sprachen ihn unter einem Vorwand an. Der zweite Mann bedrohte den 33-Jährigen mit einem Messer und ergriff dessen Rucksack, in dem sich unter anderem hochwertige elektronische Geräte befanden. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Raubgut in Richtung S-Bahnhof Friedrichsberg. Der Geschädigte blieb unverletzt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Die Räuber werden wie folgt beschrieben:

- männlich - "südländische" Erscheinung - 25 - 30 Jahre - sprach akzentfreies Hochdeutsch - dunkle Haare - Bart - bekleidet mit Shorts und weißem T-Shirt

- männlich - "südländische" Erscheinung - 25 - 30 Jahre - dunkle Haare - bekleidet mit Jeans und Langarmshirt

Die Ermittlungen werden bei der örtlich zuständigen Fachdienststelle für Raubdelikte (LKA 144) geführt.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

