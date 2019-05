Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfall++

Oldenburg (ots)

+Verkehrsunfall+ Am Samstag um 10.40 Uhr beabsichtigt eine 76jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Oldenburg nach rechts in die Krumme Straße abzubiegen. Dabei übersieht sie ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug und es kommt zum Zusammenstoß. Der 77jährige Fahrer aus dem Landkreis Ammerland kommt nach dem Zusammenstoß ins Schleudern und fährt gegen zwei parkende Fahrzeuge. Eines dieser Fahrzeuge rutscht anschließend noch gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug. An allen Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Die beiden hauptbeteiligten Fahrzeuge werden abgeschleppt. Die Beifahrerin des 77jährigen wird leicht verletzt. Der Verkehr wird für ca. 80 Minuten an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 1

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/790-4117

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell