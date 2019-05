Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall in Edewecht mit vier verletzten Personen++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, den 24.05.2019, kam es um 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von vier Fahrzeugen, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Nach bisherigem Ermittlungstand beabsichtigte ein 20-jähriger PKW-Fahrer von der Edammer Straße nach links in die Süddorfer Straße abzubiegen und bremste sein Fahrzeug hierfür ab. In dieser Situation ist eine 19-Jährige aus Bösel mit ihrem PKW auf das vorausfahrende Fahrzeug aufgefahren. Einem ebenfalls nachfolgenden 60-jährigen Motorradfahrer mit Sozia gelang es noch abzubremsen. Auf ihn wiederum fuhr dann ein Opel Corsa auf, der von einer 57-jährigen Frau aus Apen gelenkt wurde. Bei diesen zwei Auffahrsituationen sind sowohl beide Personen auf dem Motorrad, als auch die beiden Frauen aus den PKW verletzt worden. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser nach Friesoythe und Westerstede verbracht. Zur Art und Schwere der Verletzungen können noch keine Angaben gemacht werden. Von der Unfallstelle mussten drei Fahrzeuge abgeschleppt werden, der Schaden wird sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

