POL-OL: +++ Motorradfahrer nach Sturz leicht verletzt - Fahrzeugführer durchfährt abgesperrte Unfallstelle +++

Beriets am vergangenen Sonntag kam es gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Osterkampsweg, bei dem 38-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt worden war. Nach den Angaben der Beteiligten war der Suzuki-Fahrer auf dem Osterkampsweg in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Zur gleichen Zeit näherte sich der 28-jährige Fahrer eines Smart mit zügigem Tempo aus einer Grundstückszufahrt der Fahrbahn des Osterkampswegs. Der Motorradfahrer befürchtete einen Zusammenstoß und wich aus. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Krad, stürzte und verletzte sich leicht. Das Motorrad wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt; es traten Betriebsstoffe aus, die innerhalb kürzester Zeit auf einer Länge von etwa 150 Metern für eine rutschige Fahrbahnoberfläche sorgten. Der Osterkampsweg musste zur Reinigung gesperrt werden; die Polizei forderte die Feuerwehr sowie eine Spezialfirma zur Ölbeseitigung an.

Für Unverständnis und Kopfschütteln sorgte nach Zeugenangaben wenig später der Fahrer eines silbernen VW Amarok. Den Ermittlungen zufolge missachtete der Mann die Absperrung und durchfuhr den für den Fahrzeugverkehr voll gesperrten Fahrbahnabschnitt. Dabei soll der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit und aufheulendem Motor auf mehrere Mitarbeiter der Feuerwehr sowie der Reinigungsfirma zugefahren sein. Die Polizei hat die Ermittlungen, unter anderem wegen Nötigung im Straßenverkehr, gegen den Fahrer des Amarok eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter Telefon 0441/790-4115 entgegen genommen.

