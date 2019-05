Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Trunkenheiten im Verkehr++

Oldenburg (ots)

+Trunkenheiten im Verkehr+ Ein 25jähriger Autofahrer meldet um Mitternacht von Freitag auf Samstag, dass er soeben bei einem Wendemannöver auf einem Parkplatz im Dietrichsweg ein anderes Fahrzeug beschädigt habe. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,44 %, so dass der Führerschein einbehalten wird. Der Gesamtschaden bei beiden Fahrzeugen liegt bei ca. 15.000,- Euro.

Um 02.45 Uhr fällt Polizeibeamten die unsichere Fahrweise eines 26jährigen Fahrradfahrers in der Ammerländer Heerstraße auf. Der Betroffene ist äußerst unkooperativ, beleidigt die Beamten mehrfach und ist nicht bereit, einen Alkotest durchzuführen. In der Wache setzt sich sein Verhalten unverändert fort, so dass es im Rahmen der Blutentnahme zu Widerstandshandlungen kommt. Der Fahrradfahrer verbringt daraufhin den Rest der Nacht in einer Zelle.

Am frühen Samstagmorgen um 07.05 Uhr befährt dann eine 22jährige mit ihrem Fahrrad die Heiligengeiststraße in unsicherer Art und Weise. Der Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,65 %.

