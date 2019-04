Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle-Industriestraße: Verletzte nach Schlägerei

Melle (ots)

Auf dem Lidl-Parkplatz in der Industriestraße kam es am frühen Sonntagmorgen zu einer Schlägerei, bei der drei Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Drei 22 Jahre alte Männer aus Bielefeld wurden nach Besuch der nahegelegenen Diskothek gegen 05.50 Uhr plötzlich von etwa sechs bis sieben unbekannten Männern verbal angegangen und schließlich körperlich attackiert. Die Bielefelder wurden geschlagen und am Boden liegend von den Tätern getreten. Schließlich ließen die Schläger von ihren Opfern ab und flüchteten in Richtung Verkehrskreisel. Zwei der Opfer erlitten leichte, die dritte Person schwere Kopfverletzungen. Der Grund für den Angriff ist noch unklar und muss nun von der Polizei ermittelt werden. Ein Täter war auffällig gekleidet: Er trug einen gelben Pullover und ein gelbes Basecap. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Meller Polizei unter der Telefonnummer 05422-920600.

