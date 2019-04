POL-OS: Bramsche - Werbeprospekte angezündet

Polizeiinspektion Osnabrück

In der Straße Wiederhall wurde ein aufmerksamer Passant am Sonntag gegen 17.30 Uhr auf Qualm aufmerksam, der aus der Garage eines Mehrfamilienhauses drang. Unbekannte hatten durch ein Loch in dem Garagentor Werbeprospekte angezündet, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Der 33-Jährige alarmierte die Polizei und die Feuerwehr, und versuchte den Brand vergeblich zu löschen. Die 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr brachen die Garage auf, löschten die Prospekte und verhinderten Schlimmeres. Im Zusammenhang mit der Brandstiftung könnten drei Jugendliche stehen, die sich gegen 01 Uhr mit ihren Fahrrädern an der Garage aufhielten und sich beim Eintreffen des Passanten in Richtung Sportplatz entfernten. Die Jungen waren etwa 14 bis 15 Jahre alt und mit orange, grünen und blauen Rädern unterwegs. Die Polizei in Bramsche bittet Zeugen, die im Bereich Wiederhall/Geschwister-Scholl-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 05461/915300 zu melden.

