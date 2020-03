Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Modegeschäft - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 06.03.20, gegen 00.45 Uhr, wurde in ein Modegeschäft in der Tumringer Straße eingebrochen. Nach dem Aufhebeln einer Tür löste jedoch der Alarm aus. Durch einen Zeugen wurden drei Personen gesehen, die sofort die Flucht in Richtung Luisenstraße ergriffen. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

