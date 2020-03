Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Feldberg: Mehrere Verkehrsunfälle durch starken Schneefall

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Feldberg;]

Am Donnerstag, 05.05.2020 kam es im Bereich Feldberg zu mehreren Verkehrsunfällen infolge des starken Schneefalls.

Um 10:40 Uhr befuhr ein 25-jähriger PKW-Fahrer die B317 bergwärts von Bärental in Richtung Feldberg. Während er einen verkehrsbedingt wartenden PKW überholen wollte, kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 1.400 EUR geschätzt, verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss noch fahrbereit.

Gegen 11 Uhr kam auf der B317 talwärts in Fahrtrichtung Bärental ein LKW von der schneeglatten Fahrbahn ab und rutschte ins Schneeboard. Ein zufällig vorbeifahrender Krankenwagen sicherte daraufhin die Unfallstelle mit Blaulicht ab. Ein weiterer LKW wollte die Unfallstelle passieren, kam ebenfalls ins Rutschen, streifte den Krankenwagen und verkeilte sich daraufhin mit dem LKW im Schneeboard. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR, verletzt wurde niemand.

Auf der B317 bestand daraufhin Schneekettenpflicht für LKW, darüber hinaus wurde die Straße zur Schneeräumung zeitweise komplett gesperrt. Nach erfolgter Räumung durch die Straßenmeisterei kam es wiederholt zu Verkehrsbehinderungen durch LKW-Fahrer, welche die angeordnete Schneekettenpflicht ignorierten. Diese müssen mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Gegen 13:50 Uhr kam auf der B315 zwischen Saig und Titisee auf Höhe Saig-Rotkreuz ein 42-jähriger PKW-Fahrer auf schneeglatter Fahrbahn in Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke. Der spanische Fahrzeuglenker war mit einem PKW unterwegs, auf welchem noch Sommerreifen montiert waren. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4.000 EUR. Außerdem entstandenen Sachschaden wurde der Autofahrer kostenpflichtig verwarnt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

SB PK: 07651 9336-120

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell