POL-FR: Breisach: Betrunkener Autofahrer

Am Donnerstag, 05.03.2020 gg. 02:50 Uhr fuhr ein 37-jähriger Fahrzeugführer hupend in eine von der Polizei Breisach am Grenzübergang eingerichtete Kontrollstelle. Offensichtlich war dieser eingeschlafen, die Hupe löste er nämlich mit dem Kopf aus.

Die weitere Überprüfung ergab eine Alkoholisierung von 1,93 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist der Fahrzeugführer nicht.

Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung wird an die Staatsanwaltschaft Freiburg vorgelegt.

