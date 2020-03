Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Farbschmierereien an Denkmal

Freiburg (ots)

Wie der Polizei am 04.03.2020 mitgeteilt wurde, besprühten bislang unbekannte Täter das Kriegerdenkmal in Waldkirch-Kollnau mit verschiedenen Parolen. Wann die Tat verübt wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Wegen der doch exponierten Lage des Denkmals und der großflächigen Beschmierung dürfte die Tat jedoch nicht allzu lange unentdeckt geblieben sein. Die Tat könnte im Zusammenhang mit ähnlichen Farbschmierereien am sogenannten Heldenkreuz in Waldkirch stehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Tel.: 07681 4074-0.

