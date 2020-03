POL-FR: B31 Höllental: PKW gerät in Gegenverkehr und kollidiert mit LKW-Anhänger - größere Verkehrsbehinderungen

Polizeipräsidium Freiburg

Am Mittwoch, 04.03.2020 gegen 10:12 Uhr kam es auf der B31 im Höllental zu größeren Verkehrsbehinderungen in Folge eines Verkehrsunfalls. Ein 19-jähriger PKW-Fahrer geriet in einer Rechtskurve aufgrund zu hoher Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Trailer eines entgegenkommenden LKW. Der PKW war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, verletzt wurde niemand. Der entstandene Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen wird von der Polizei auf ca. 8.000 Euro beziffert.

