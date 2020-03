Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel: Vandalismus in der Leopoldstraße - Die Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag, 03.02., auf Mittwoch, 04.03.2020, wurden an insgesamt vier geparkten Fahrzeugen in der Leopoldstraße in Riegel am Kaiserstuhl augenscheinlich wahllos Scheiben eingeschlagen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise auf die Tat oder den Täter geben kann, möge sich beim Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, melden.

