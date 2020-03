Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wyhl: Geldautomat gesprengt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Unbekannte öffneten gewaltsam einen Geldautomaten in Wyhl. Am Donnerstag, 5.3.2020, gegen 2.40 Uhr, wurde der Geldautomat einer Bank in der Hauptstraße 27 aufgesprengt. Zeugen beobachteten drei bis vier Personen, die mit einem weißen Kleinwagen (vermutlich französische Zulassung) in Richtung Rhein flüchteten. Bei der anschließenden Fahndung kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wegen weiterer kriminaltechnischer Maßnahmen konnte noch nicht geprüft werden, wie hoch der Schaden ist und ob/wieviel Geld entwendet wurde.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emmendingen zu melden (Tel. 07641 582-0).

jc

