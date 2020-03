Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Biederbach: Wohnungseinbruch mit hohem Diebstahlsschaden - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Eine hochwertige Uhr und wertvolle Kleidung entwendeten Wohnungseinbrecher in Biederbach.

Der Einbruch ereignete sich am Mittwochvormittag, 4.3.2020, in der Zeit von 8:00 - 09:15 Uhr. An einem Wohnhaus "Am Palmersbach" hebelten die Unbekannten ein Fenster auf, um in die Wohnräume vorzudringen. Dort entwendeten sie eine diamantbesetzte Uhr, mehrere Pelz- und Lederjacken, sowie teures Parfum und Schuhe. Der Diebstahlsschaden dürfte sich im hohen vierstelligen bis fünfstelligen Bereich bewegen.

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Emmendingen entgegen (Tel. 07641 582-0).

jc

Medienrückfragen bitte an:

Jerry Clark

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell